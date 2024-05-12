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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski aşkı Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı! İlk kez duyan şaştı! Meğer Kaan Yıldırım’dan önce...

Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrolü paylaşan Pınar Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Deniz, özellikle meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Yıldırım ile evlilik yoluna giren ünlü oyuncunun eski aşkları da merak edildi. Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıyla bir dönem aşk yaşadığını duyanlar ise şoke oldu. Bakın Pınar Deniz'in eski aşkı kim...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:07 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 17:07
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski aşkı Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı! İlk kez duyan şaştı! Meğer Kaan Yıldırım’dan önce... 1

Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski aşkı Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı! İlk kez duyan şaştı! Meğer Kaan Yıldırım’dan önce... 2

Özellikle evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Deniz'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski aşkı Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı! İlk kez duyan şaştı! Meğer Kaan Yıldırım’dan önce... 3

PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

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