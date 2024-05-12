Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in eski aşkı Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı! İlk kez duyan şaştı! Meğer Kaan Yıldırım’dan önce...

Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde başrolü paylaşan Pınar Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Deniz, özellikle meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Yıldırım ile evlilik yoluna giren ünlü oyuncunun eski aşkları da merak edildi. Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin yıldızıyla bir dönem aşk yaşadığını duyanlar ise şoke oldu. Bakın Pınar Deniz'in eski aşkı kim...