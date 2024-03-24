Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'in ablası adının hakkını verdi! Güzelliğiyle kardeşini solladı! "Çabuk ablamın güzelliğine bakın..."

Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Merve Ateş, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in hayatı merak edildi. Kaan Yıldırım ile aşklarına dolu dizgin devam eden Deniz'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" notuyla yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun ablası "Güzellik genetik" dedirtti. İşte Pınar Deniz'in ablası Huri...