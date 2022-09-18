Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: 'Var mı yok mu?'
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Şimdilerde attığı her adım takip edilen oyuncu Pınar Deniz'in eski halleri merak konusu oldu. 1993 doğumlu Deniz'i görenler, "Estetik var mı yok mu?" ikilemine düştü.
18.09.2022 14:39 - Son Güncelleme: 18.09.2022 14:39
'ESTETİK VAR MI YOK MU?'
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü.