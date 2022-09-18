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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: 'Var mı yok mu?'

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: 'Var mı yok mu?'

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Şimdilerde attığı her adım takip edilen oyuncu Pınar Deniz'in eski halleri merak konusu oldu. 1993 doğumlu Deniz'i görenler, "Estetik var mı yok mu?" ikilemine düştü.

18.09.2022 14:39 - Son Güncelleme: 18.09.2022 14:39
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den olay görüntü! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: ’Var mı yok mu?’

'ESTETİK VAR MI YOK MU?'

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den olay görüntü! Kaan Yıldırım'ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den olay görüntü! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: ’Var mı yok mu?’

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz kısa bir süredir aşk yaşıyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den olay görüntü! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: ’Var mı yok mu?’

İkili sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmaktan çekinmiyor artık.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den olay görüntü! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: ’Var mı yok mu?’

Attıkları her adım takip edilen çiftten Pınar Deniz'in yıllar önceki halleri merak konusu oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den olay görüntü! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı o halleriyle sosyal medyayı ikiye böldü: ’Var mı yok mu?’

Pınar Deniz'in eski halleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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