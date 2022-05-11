Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı
Yargı'nın sivri dilli Ceylin'i Pınar Deniz'den kumsal paylaşımı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile üstlendiği Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımına "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notunu ekleyen Deniz, kumsaldaki bornozlu hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Deniz, sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımı...
11.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 11.05.2022 23:08
Yargı dizisince canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.