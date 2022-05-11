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Haberler Magazin Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı'nın sivri dilli Ceylin'i Pınar Deniz'den kumsal paylaşımı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile üstlendiği Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımına "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notunu ekleyen Deniz, kumsaldaki bornozlu hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Deniz, sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımı...

11.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 11.05.2022 23:08
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı dizisince canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Paylaşımına "Dalgaların azizliğine uğrayan bir Pınar çizelim şuraya" notunu ekleyen Deniz, kumsaldaki bornozlu hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Deniz, sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım saniyeler için yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

İşte başta Pınar Deniz'in kumsal pozları olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den kumsal paylaşımı! Dalgaların kurbanı olan Pınar’a bakın bornozuyla sosyal medyayı salladı

Gülsim Ali İlhan

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