Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla paylaştı yer yerinden oynadı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Siyah yırtmaçlı pantolonu ve göbek açık üstüyle poz veren Deniz, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımının altına "Bizi çalışmak kurtaracak" notunu ekleyen oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan o pozları...
19.12.2021 00:19
- Son Güncelleme: 19.12.2021 00:19
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir üniversite tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi.