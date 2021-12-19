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Haberler Magazin Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla paylaştı yer yerinden oynadı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Siyah yırtmaçlı pantolonu ve göbek açık üstüyle poz veren Deniz, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımının altına "Bizi çalışmak kurtaracak" notunu ekleyen oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan o pozları...

19.12.2021 00:19 - Son Güncelleme: 19.12.2021 00:19
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir üniversite tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Ödül töreni için siyah yırtmaçlı pantolon ve göbek açık bir üst tercih eden Deniz, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu iddialı kıyafetiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz yırtmaçlı pantolonuyla boy gösterdi! Fit haliyle dikkat çeken Pınar’a bakın ortalığı yıktı geçti

Takipçileri, ünlü oyuncu için "Türkiye'nin en güzel kadını", "Güzellik", "Buraları yıktın geçtin" yorumlarında bulundu.

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