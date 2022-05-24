Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz vücudunu saran süper minisiyle partiye hazır! Cannes’a damga vuran Pınar’a tüm dikkatleri üzerine topladı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz vücudunu saran süper minisiyle partiye hazır! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, bir mücevher firmasını temsilen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Su yeşili derin göğüs dekolteli elbisesiyle festivale damga vuran Deniz, parti için tercih ettiği kıyafetiyle de çok konuşuldu. Vücudunu saran süper mini pembe elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Deniz'in o paylaşımları...
24.05.2022 01:07 - Son Güncelleme: 24.05.2022 01:07
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni topladı.