Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı
Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Deniz, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Siyah mini elbisesinin altına file çorap giyerek objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Fotoğraflarını art arda yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı yıkıp geçen o pozları...
25.10.2021 21:00
- Son Güncelleme: 25.10.2021 21:00
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, son dönemlerde yer aldığı aşk101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.