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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Deniz, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Siyah mini elbisesinin altına file çorap giyerek objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Fotoğraflarını art arda yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı yıkıp geçen o pozları...

25.10.2021 21:00 - Son Güncelleme: 25.10.2021 21:00
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, son dönemlerde yer aldığı aşk101 ve Yargı dizileriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Siyah mini elbisesinin altına file çorap giyerek objektif karşısına geçen oyuncu verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz mini elbisesinin altına file çorabını giydi sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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