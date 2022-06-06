Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Sosyal medya sallandı! Frikik vermemek için...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, bornozuyla hazırlık aşamasında verdiği birbirinden iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan sosyal medya pozları...
06.06.2022 18:11 - Son Güncelleme: 06.06.2022 18:11
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.