Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu paylaşımıyla 'aman Yiğit Kirazcı görmesin' dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'a bakın!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu paylaşımıyla 'aman Yiğit Kirazcı görmesin' dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar'a bakın! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, önceki gün oyuncu sevgilisi Yiğit Kirazcı ile paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu bu kez de set arasından paylaştığı bornozlu hali ile gündeme geldi.
07.10.2021 13:56
- Son Güncelleme: 07.10.2021 13:59
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu paylaşımıyla 'aman Yiğit Kirazcı görmesin' dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar, sosyal medya gündeminde.
"Vatanım Sensin", "Kırmızı Oda" dizileriyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile izleyiciyle buluşuyor.
Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı. Önceki gün bu fotoğrafla gündeme gelen Pınar, bu kez de set arası haliyle dikkat çekti.