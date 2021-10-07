Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz bornozlu paylaşımıyla ’aman Yiğit Kirazcı görmesin’ dedirtti! Güzelliğiyle hayran bırakan Pınar’a bakın!

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı'ya kaptırmıştı. Önceki gün bu fotoğrafla gündeme gelen Pınar, bu kez de set arası haliyle dikkat çekti.