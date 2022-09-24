Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz aileye girdi! Müstakbel görümcesi tüm dikkatleri üzerine topladı! Kaan Yıldırım’ın ablası meğer...
2016-2019 yılları arasında Ezgi Eyüboğlu ile evli kalan Kaan Yıldırım, boşandıktan sonra pek çok güzelle adı anılmış özellikle Hadise ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Hadise'den sonra adı Hande Erçel'le aşk dedikodusuna karışan Yıldırım, aradığı aşkı Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'de buldu. İki hafta önce Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelen ikili, ardından birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak aşklarını herkese duyurdu. Attıkları her adım yakından takip edilen oyuncu çiften Pınar Deniz, bu kez sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ablasıyla gündem oldu. İşte detaylar...
24.09.2022 22:33 - Son Güncelleme: 24.09.2022 22:33
Ezgi Eyüboğlu, Hadise, Hande Erçel gibi isimlerle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, son olarak gönlünü Pınar Deniz'e kaptırdı.