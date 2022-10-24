Yargı'nın Burak'ı Samet Kaan Kuyucu hakkında şaşırtan gerçek! Milyonları ters köşe yapan Samet Kaan Kuyucu bakın aslen nereli
Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen, başrollerine Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı, hem sosyal medyaya hem de reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor. Sezon başında yeni hikaye için kadrosuna yeni isimleri dahil eden Yargı'ya katılan isimlerden biri de Samet Kaan Kuyucu'ydu. Dizide Burak karakterine hayat veren ve kuyu katili olup olmadığı merak edilen Samet Kaan Kuyucu son bölümde yaşananların ardından günün en çok aranan ismi. Hakkında araştırma yapanlarsa nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Samet Kaan Kuyucu olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
24.10.2022 10:38 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:38
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Burak karakterine hayat veren Samet Kaan Kuyucu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 1995 yılında dünyaya gelen Samet Kaan Kuyucu, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde almaya başlamıştır.