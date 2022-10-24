Yargı’nın Burak’ı Samet Kaan Kuyucu hakkında şaşırtan gerçek! Milyonları ters köşe yapan Samet Kaan Kuyucu bakın aslen nereli

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Burak karakterine hayat veren Samet Kaan Kuyucu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 1995 yılında dünyaya gelen Samet Kaan Kuyucu, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde almaya başlamıştır.