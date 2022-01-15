Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk sırılsıklam aşık! Aşka geldi paylaştı eşi tanıdık çıktı! Meğer aynı dizide bile rol almışlar...
Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk sırılsıklam aşık! Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz2in üstlendiği Yargı dizisinde avukat Seda karakterini canlandıran Nergis Öztürk, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Öztürk'ün Meryem, Vurgun, Bizim Hikaye, Sıla gibi yapımlarda rol alan oyuncu eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ünlü çiftin, bir dönem Böyle Bitmesin dizisinde de birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. İşte Nergis Öztürk'ün romantik paylaşımı ve kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi...
15.01.2022 00:08
- Son Güncelleme: 15.01.2022 00:08
Yargı dizisinde avukat Seda karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nergis Öztürk, sosyal medya hesabında 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.