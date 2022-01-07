Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz çocukken günlüğüne yazmıştı o gerçek ortaya çıktı! Meğer hayali gerçek olmuş...

"Ben çok inanıyorum ağzımızdan çıkan şeylerin ya da yazdığımız şeylerin evrene gittiğine. Bir defterim var geçen sene buldum. Ne yazdığını söylemeyeceğim. Defteri ikiye ayırmışım yazmışım. Bu güne kadar yazdığım tek şey dışında hepsi gerçekleşti." dedi.