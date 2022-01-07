Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz çocukken günlüğüne yazmıştı o gerçek ortaya çıktı! Meğer hayali gerçek olmuş...
Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz çocukken günlüğüne yazmıştı o gerçek ortaya çıktı! Yargı dizisinde başrol paylaştığı oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile çok özel açıklamalarda bulunan Pınar Deniz itirafları arka arkaya sıraladı. Oyuncu Pınar Deniz'in yıllar önceki hayali meğer gerçek olmuş... İşte Yargı'nın Ceylin'i ve Ilgaz'ından dikkat çeken açıklamalar.
07.01.2022 09:01
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:10
Daha sonra araya giren Kaan Urgancıoğlu, Kampüsistan'da oynadığı zamanlara atıfta bulunarak güldürdü. Pınar Deniz de partnerinin sözlerin esprili bir dille yanıt verdi.
Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz çocukken günlüğüne yazmıştı o gerçek ortaya çıktı! Meğer hayali gerçek olmuş...
Yargı dizisinin yıldızları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, Hakan Gence'nin YouTube programına konuk oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ikiliden Pınar Deniz, yıllar sonra yaptığı Halit Ergenç itirafı ile gündem oldu.
Küçük yaşlarda günlük tuttuğunu ve yapmak istediklerini yazıya döktüğünü söyleyen Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı: