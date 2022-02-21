Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide birlikte rol almışlar görenler ayırt edemiyor...
Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide birlikte rol almışlar, abi - kardeşi görenler ayırt etmekte zorlanıyor... Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteri ile gönülleri feth eden 40 yaşındaki oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Kardeşi Can Urgancıoğlu'nu görenler, 'abisine bu kadar mı benzer insan' yorumları yapıyor.
21.02.2022 12:18 - Son Güncelleme: 21.02.2022 12:20
AŞK ADAMIN KARDEŞİ KENDİSİNİN AYNISI!
Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide birlikte rol almışlar, görenler ayırt edemiyor...
Yargı dizisinde Ceylin karakteri ile başrol paylaşan Kaan Urgancıoğlu, dizide Ilgaz rolünü canlandırıyor. Girdiği her rol ile adından söz ettirmeyi başaran Kaan'ın özel hayatı merak konusu oldu.
40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler ise abi - kardeşin benzerliklerine şaştı kaldı.