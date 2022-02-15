Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak oyuncu sevgilisiyle ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı, ünlü ikilinin ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteri ile ekranlarda boy gösteren 35 yaşındaki oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldığı müzikalde görüntülenmişti. Gündeme bomba gibi düşen ikilinin aşkı bitti, fotoğraflar sosyal medyadan kalktı. Peki neden ayrıldılar? İşte detaylar...

15.02.2022 16:25 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:36
Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı, bakın neden ayrılmışlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Rekortmen dizinin her hafta performansıyla kendisine hayran bırakan Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak da sevgilisinden ayrıldı.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

İş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar

Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin'le Mehmet Yılmaz Ak fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı.

SON DAKİKA