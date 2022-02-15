Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı bakın neden ayrılmışlar
Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak oyuncu sevgilisiyle ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı, ünlü ikilinin ayrılık nedeni de ortaya çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteri ile ekranlarda boy gösteren 35 yaşındaki oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldığı müzikalde görüntülenmişti. Gündeme bomba gibi düşen ikilinin aşkı bitti, fotoğraflar sosyal medyadan kalktı. Peki neden ayrıldılar? İşte detaylar...
15.02.2022 16:25
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:36
Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın oyuncu sevgilisiyle yolları ayrıldı! Aralarında 14 yaş fark vardı, bakın neden ayrılmışlar...
Rekortmen dizinin her hafta performansıyla kendisine hayran bırakan Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak da sevgilisinden ayrıldı.