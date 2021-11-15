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Haberler Magazin Yargı dizisinin komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan'ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Yargı dizisinin komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan'ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Yargı dizisinin komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan'ın eşi gözyaşlarına boğuldu, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yargı dizisinin komiseri herkesi şaşırttı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan dizinin senaristi olan eşini paylaşarak dikkat çekti. İşte o anlar...

15.11.2021 14:34 - Son Güncelleme: 15.11.2021 14:43
Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Yargı dizisinin komiser Eren'inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan'ın eşi gözyaşlarına boğuldu, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.

Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

EŞİ SENARİST ÇIKTI

Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan da dizinin senaristi eşi Sema Ergenekon'un Yargı'nın finalini izlerken duygulandığı anları paylaştı.

Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Uğur Aslan eşini paylaşarak "Arkadaşlar kendi yazdığı finali böyle izledi senaristimiz" yorumunda bulundu.

Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Şu sıralar Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan Uğur Aslan'ın hayatı merak konusu oldu.

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