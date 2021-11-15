Yargı dizisinin komiser Eren’inin eşi bakın kim çıktı meğer dizinin senaristiymiş! Uğur Aslan’ın eşi gözyaşlarına boğuldu işte o anlar

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.