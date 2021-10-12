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Haberler Magazin Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Yargı dizisinin Çınar'ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı... Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Çınar karakterini canlandıran Arda Aranat, hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Oyunculuğa 2012 yılında adım atan Aranat'ın Muhteşem Yüzyıl'da oynadığını duyanlar inanamadı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, çok konuşuldu. Bakın Arda Aranat Muhteşem Yüzyıl'da hangi karakteri canlandırmış...

12.10.2021 23:45 - Son Güncelleme: 12.10.2021 23:45
Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Yargı'da Savcı Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ı canlandıran Arda Aranat'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Arda Aranat'ın 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Dizide Şehzade Mehmed'in küçüklüğünü oynayan Aranat'ın yıllar içindeki değişimi ise çok konuşuldu.

Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

İşte başta Arda Aranat olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yargı dizisinin Çınar’ı Arda Aranat bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer çocukken o diziyle izleyici karşısına çıkmış...

Burak Özçivit

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