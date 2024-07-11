Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın gören bir daha bakıyor: Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerpare'siydi... 'Güzelliği hiç solmamış'

1 Yaprak Özdemiroğlu'nun bugünlerde nelerle meşgul olduğu ise merak konusu. Ancak bir şey kesin: Şekerpare'nin güzeller güzeli yıldızı, yıllar sonra bile hafızalarda tazeliğini koruyor.

2 Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu da, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Şekerpare" filminde Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaşarak, "Şekerpare" rolüyle iz bırakan isimlerden biri. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...