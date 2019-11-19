Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı! Hababam Sınıfı'nın yıldızıydı görenler tanıyamadı
Efsane film Hababam Sınıfı günümüzde hala popülerliğini koruyor. Bu bağlamda filmde oynayan karakter merak ediliyor. Bunlardan biri de Yaprak Özdemiroğlu olmuştur. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk hayatını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü. Film müziklerinin babası Attila Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, birçok projeye dahil olmuştur. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...
Yeşilçam'ın efsanesi Hababam Sınıfı günümüzde hala izlenme rekorları kırıyor. Hababam Sınıfı ile ilgili yeni bilgiler hala dikkatli bir şekilde takip ediliyor. 1981 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmi "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Yaprak Özdemiroğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, balerin. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İşte Yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...
Yaprak Özdemiroğlu, 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.
Yer aldığı projeler;
Kumsaldaki İzler - 2002
Üzgünüm Leyla - 2000
Zontellektüel Abdullah - 1994
Arkadaşım Şeytan - 1988
Yalnız Kadın - 1987
Merdoğlu Ömer Bey - 1986
Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar - 1986
Gülüşan - 1985
Çılgın Arzular - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Sevmek Yeniden Doğmak - 1984
Damga - 1984
Çaresizim - 1984
Dil Yarası - 1984
Feryat - 1983
Beyaz Ölüm - 1983
Şekerpare - 1983
Alişan - 1982
Dolap Beygiri - 1982
Şöhretin Sonu - 1981
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981