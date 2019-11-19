Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı! Hababam Sınıfı'nın yıldızıydı görenler tanıyamadı

Yeşilçam'ın efsanesi Hababam Sınıfı günümüzde hala izlenme rekorları kırıyor. Hababam Sınıfı ile ilgili yeni bilgiler hala dikkatli bir şekilde takip ediliyor. 1981 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmi "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Yaprak Özdemiroğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, balerin. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İşte Yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...