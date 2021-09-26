Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın
Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden Survivor itirafı! Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi oyuncuların yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan Seda Demir, yıllar sonra ortaya çıktı. Verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü'den 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasına kadar birçok konu hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte detaylar...
26.09.2021 14:19
- Son Güncelleme: 26.09.2021 14:19
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan Seda Demir, yıllar sonra ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini belirterek şunları söyledi:
"Yaprak Dökümü" dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini söylüyor: "O zamanlar dizi oyuncuları çok fazla tanınmıyordu. Ben de şunu düşünmüştüm eğer dizi ilk sezonda biterse kendi işimi yapacaktım. Ama ne zaman ki ikinci sezon oldu o saatten sonra kendi işime dönüş yapmak da artık zordu"