Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

"Yaprak Dökümü" dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini söylüyor: "O zamanlar dizi oyuncuları çok fazla tanınmıyordu. Ben de şunu düşünmüştüm eğer dizi ilk sezonda biterse kendi işimi yapacaktım. Ama ne zaman ki ikinci sezon oldu o saatten sonra kendi işime dönüş yapmak da artık zordu"