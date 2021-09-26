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Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden Survivor itirafı! Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi oyuncuların yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan Seda Demir, yıllar sonra ortaya çıktı. Verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü'den 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasına kadar birçok konu hakkında konuştu. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte detaylar...

26.09.2021 14:19 - Son Güncelleme: 26.09.2021 14:19
Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan Seda Demir, yıllar sonra ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini belirterek şunları söyledi:

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Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

"Yaprak Dökümü" dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini söylüyor: "O zamanlar dizi oyuncuları çok fazla tanınmıyordu. Ben de şunu düşünmüştüm eğer dizi ilk sezonda biterse kendi işimi yapacaktım. Ama ne zaman ki ikinci sezon oldu o saatten sonra kendi işime dönüş yapmak da artık zordu"

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

Oyuncu, setin ilk ve son günü arasındaki farkı da şöyle anlattı: "İlk gün gerçekten ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Sağ olsun yönetmenimiz Mesude Erarslan çok yardım etti. Oyuncu koçu ile çalıştım. Çok farklı bir dünyanın içinde gibiydim.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

İlk sahnemde Ali Rıza Bey'in evine börek götürüyordum ve tüm kadro oradaydı. Çok vurucu bir sahneydi. Ama herkes yardımcı oldu. Onların yardımıyla da 5 sezon oynadım. Güzel bir aile ortamının olduğu bir setti. Kavgadan ve gürültüden uzaktı."

Yaprak Dökümü’nün Sedef’inden Survivor itirafı! Yıllar sonra ortaya çıktı sosyal medyayı ikiye böldü Seda Demir’in son haline bakın

Dizinin yayınlandığı dönem yolda yürümekte zorluk yaşadığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanındığımı, dizinin birkaç bölüm sonrası sokağa çıkar çıkmaz fark ettim. Okulum Tarabya'daydı ve otobüs kullanıyordum.

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