Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden dizideki annesiyle ilgili canlı yayında itiraf! Seda Demir: "O söz beni çok etkiledi Survivor'a gidince..."
Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden dizideki annesi Bedia Ener'le ilgili canlı yayında itiraf geldi. Yıllar sonra katıldığı magazin programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Seda Demir, dizide annesi rolündeki Bedia Ener'in kendisine söylediği o sözü açıkladı ve ekledi; "Bedia Ener'in sözünden sonra 8 yıl sesimden utandım. Survivor'a gittikten sonra sesim övülünce anladım." İşte Seda Demir'in çok konuşulan itirafı...
"O SÖZ BENİ ÇOK ETKİLEDİ SURVİVOR'A GİDİNCE..."
Yaprak Dökümü'nün Sedef'inden dizideki annesiyle ilgili canlı yayında itiraf geldi. Seda Demir'den yıllar sonra gelen şok itiraf.
Eskilerin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÇEKTİM"
İlk oyunculuğa Yaprak Dökümü dizisinde başlayan Demir, seti anlattı. Set ortamında dışlandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durum yüzünden sürekli ağladığını söyledi. Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi.