Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu! 5. çocuk müjdesi veren Tolga Karel'in kızı Mia'ya bakın! Şanı şöhreti bırakıp TIR şoförü olmuştu...

Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Tolga Karel, son dönemde farklı bir hayat tarzıyla gündeme geliyor. Şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal kararla Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, şimdilerde aile hayatıyla dikkat çekiyor. 5. çocuk müjdesini veren Tolga Karel, sosyal medyada paylaştığı kızı Mia'nın fotoğrafıyla yine gündem oldu. Minik Mia'nın babasına olan benzerliği takipçilerini hayran bıraktı. İşte Tolga Karel'in kızı Mia...
5. çocuk müjdesini veren Tolga Karel, sosyal medyada paylaştığı kızı Mia'nın fotoğrafıyla yine gündem oldu. Minik Mia'nın babasına olan benzerliği takipçilerini hayran bıraktı. İşte Tolga Karel'in kızı Mia...
Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Halil Ergün, Güven Hokna gibi isimlerle Yaprak Dökümü dizisinde kamera karşısına geçen Tolga Karel, Oğuz karakteriyle kariyerinin altın çağını yaşadı.
OYUNCULUKTAN TIR ŞOFÖRLÜĞÜNE...
Ancak Tolga Karel, şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal kararla Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapmaya başladı.