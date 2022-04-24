Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den kahreden haber geldi son mesaj kalp acıttı: "Ben gelmeden ölme demiştim sana..."

Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.