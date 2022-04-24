RAMAZAN İMSAKİYE
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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den kahreden haber geldi son mesaj kalp acıttı: "Ben gelmeden ölme demiştim sana..."

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den kahreden haber geldi. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, acı haberle yıkıldı. Tolga Karel'in babası Tufan Karel yaşamını yitirdi. Karel, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

24.04.2022 11:10 - Son Güncelleme: 24.04.2022 11:14
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den kahreden haber: Ben gelmeden ölme demiştim sana...

"BEN GELMEDEN ÖLME DEMİŞTİM SANA..."

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den kahreden haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den kahreden haber: Ben gelmeden ölme demiştim sana...

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel son paylaşımıyla dikkat çekti. ABD'ye taşınarak oyunculuğu bırakan ve tır şoförlüğüne başlayan oyuncu Tolga Karel acı haberle yıkıldı. Karel'in babası Tufan Karel yaşamını yitirdi. Karel, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den kahreden haber: Ben gelmeden ölme demiştim sana...

Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den kahreden haber: Ben gelmeden ölme demiştim sana...

SON MESAJINI PAYLAŞTI

Tolga Karel acı haberin ardından babasının son mesajını da paylaştı. Tolga Karel "Son mesajı kalbim acıyor baba seni hiç unutmayacağım" yazdı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den kahreden haber: Ben gelmeden ölme demiştim sana...

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