Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'siydi büyüdü Buse Varol oldu çıktı! Şebnem Ceceli'nin son halini görenler şaşkın: "Nereden nereye..."

Şebnem Ceceli; 2066 ile 2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Tolga Karayel, Bennu Yıldırımlar ve Neslihan Atagül gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı.