Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'si büyüdü güzel bir genç kız oldu! Sosyal medyayı sallayan Şebnem Ceceli'nin hedefi adli tıp...

"EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ELDE ETMEK İSTEDİM"

20 yaşındaki Şebnem Ceceli, Özyeğin Üniversitesi'nde yüzde 50 burslu Hukuk Fakültesi öğrencisi. En büyük hedefi de adli tıp alanında uzman bir avukat olmak. Ayrıca Ceceli'nin ekonomik özgürlüğünü elde etmek için yarattığı "Little Satisfying Things" adında kırtasiye markası var. Kendi tasarımı olan kırtasiye ürünlerini Instagram sayfasından satışını üstleniyor.Oyuncu, "Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?" sorusuna şu cevabı veriyor: "İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim. Tıp okumak istiyordum hatta... Daha sonra hukuk ağır bastı, benliğime biçilmiş kaftan olduğunu düşündüm. Ama tam anlamıyla hiçbir zaman 'oyunculuğu bırakacağım ve bir daha olmayacak' demedim. Sadece süreç bu şekilde gelişti." Oyuncu ayrıca kendisine daha sonra da roller geldiğinin altını çiziyor: "Genelde aile dizilerinden, bir süre sonra da gençlik dizi ve filmlerinden rol teklifi geldi. Fakat olmadı. Çok istediğim bir proje vardı. Sınav senemdi ve reddetmek zorunda kaldım. En çok oyunculuğun kesilmesine üzülmem o dönem olmuştu."