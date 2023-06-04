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Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle 'nereden nereye' dedirtiyor

Yaprak Dökümü'nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle 'nereden nereye' dedirtiyor

Yaprak Dökümü'nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın... Şebnem Ceceli son haliyle 'nereden nereye' dedirtiyor. Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren bir diziydi Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu. Şimdilerde tekrarları bile oldukça izlenen Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi. Zaman zaman sinir krizleri geçiren, 'bıktım hepinizden', 'varoş varoş kavgalar', 'cehennem burası' gibi isyanlarıyla hafızalarda kalan Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Şebnem Ceceli şimdilerde bambaşka biri ve Buse Varol'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

04.06.2023 09:23 - Son Güncelleme: 04.06.2023 09:26
Yaprak Dökümü’nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle ’nereden nereye’ dedirtiyor

"NEREDEN NEREYE..."

Yaprak Dökümü'nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle 'nereden nereye' dedirtiyor.

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Yaprak Dökümü’nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle ’nereden nereye’ dedirtiyor

Şebnem Ceceli; 2006 ile 2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Tolga Karayel, Bennu Yıldırımlar ve Neslihan Atagül gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı.

Yaprak Dökümü’nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle ’nereden nereye’ dedirtiyor

Şimdilerde 21 yaşında olan Ceceli son haliyle gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle ’nereden nereye’ dedirtiyor

İşte çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri...

Yaprak Dökümü’nün isyankar miniği Ayşe kocaman oldu Buse Varol oldu çıktı! Görenler şaşkın Şebnem Ceceli son haliyle ’nereden nereye’ dedirtiyor

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