Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi... Bennu Yıldırımlar'ın kızı da annesi gibi oyuncu çıktı! Bahar dizisinin dişli avukatı Ayhan meğer...

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyunculuğu seçen kızı Ada Yarar, annesinin izinden giderek kamera karşısına geçiyor. Son olarak Bahar dizisiyle ekranlara dönen Yıldırımlar, sosyal medya hesabından kızıyla olan fotoğraflarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Peki, Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı kim? İşte merak edilenler...