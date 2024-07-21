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Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi... Bennu Yıldırımlar'ın kızı da annesi gibi oyuncu çıktı! Bahar dizisinin dişli avukatı Ayhan meğer...

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyunculuğu seçen kızı Ada Yarar, annesinin izinden giderek kamera karşısına geçiyor. Son olarak Bahar dizisiyle ekranlara dönen Yıldırımlar, sosyal medya hesabından kızıyla olan fotoğraflarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı. Peki, Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı kim? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 14:01 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 14:09
Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi... Bennu Yıldırımlar’ın kızı da annesi gibi oyuncu çıktı! Bahar dizisinin dişli avukatı Ayhan meğer... 1

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Bennu Yıldırımlar, son olarak "Bahar" dizisiyle ekranlara döndü.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi... Bennu Yıldırımlar’ın kızı da annesi gibi oyuncu çıktı! Bahar dizisinin dişli avukatı Ayhan meğer... 2

Dizide avukat rolüyle izleyici karşısına çıkan Yıldırımlar'ın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi... Bennu Yıldırımlar’ın kızı da annesi gibi oyuncu çıktı! Bahar dizisinin dişli avukatı Ayhan meğer... 3

Ünlü oyuncunun, kendisi gibi oyunculuk kariyerini sürdüren bir kızı olduğu öğrenildi.

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