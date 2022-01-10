Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Sadakatsiz'in büyük Asya'sıydı Bennu Yıldırımlar... Kızı Ada da ünlü bir oyuncu üstelik güzelliği hayran bırakıyor
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Sadakatsiz'in büyük Asya'sıydı Bennu Yıldırımlar... Kızı Ada anne ve babasının izinde gidiyor. O da kariyer hayatında sanata yöneldi ve oyunculuğu seçti, güzelliği ise hayran bırakıyor. Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda yer aldı. 51 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la, 1995 yılında evlenen Yıldırımlar, 1999 yılında kızı Ada'yı kucağına aldı. Hem anne hem baba oyuncu olunca, Ada da kariyerini oyunculuğa yöneltti. İşte başta Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar olmak üzere ünlülerin çocukları...
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Sadakatsiz'in büyük Asya'sıydı Bennu Yıldırımlar... Kızı Ada da ünlü bir oyuncu üstelik güzelliği hayran bırakıyor. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.
Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor.
'MÜZİSYEN OLSUN İSTEDİK OYUNCU OLDU'
Geçtiğimiz yıl bir programa konuk olan oyuncu Bennu Yıldırımlar kızını anlattı, Ada'yı ilk kez görenler 'annesine benzerliği' nedeni ile şaştı kaldı.
"SAHNE ONA RAHAT GELEN BİR YER"
21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuştu.
"DEDEMDEN SAKLADIK"
Eğitim hayatından bahseden Bennu Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu ve bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını açıkladı.
Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama iki üniversiteye yetişmem zordu" dedi.