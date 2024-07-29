Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son halini gören dilini ısırdı! Buse Varol’a benzetildi! Halil Ergün’ün minik kızıydı...

2006-2010 yıllarında arasında televizyon izleyicisi ile buluşan Yaprak Dökümü dizisinde Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi birçok popüler isim yer aldı. Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündem oldu. Dizinin esmer güzeli Şebnem Ceceli'nin son halini görenler ise şaşıp kaldı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Ceceli için "Buse Varol zannettim", "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde 23 yaşında olan Şebnem Ceceli'nin Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetilen son hali...
Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen gibi isimleri bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinin çocuk yıldızı Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündem oldu.
Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe rolüyle izleyici ile buluşan Ceceli'nin son halini görenler şaşıp kaldı.
Güzelliğiyle hayran bırakan 23 yaşındaki Ceceli, sosyal medyada Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.