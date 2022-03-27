Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son halini gören Buse Varol sandı! Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen’in biricik kardeşiydi...

Şebnem Ceceli, bir döneme damga vuran ve kadrosunda Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar ve Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınmıştı.