Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son halini gören Buse Varol sandı! Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen’in biricik kardeşiydi...
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son halini gören Buse Varol sandı! Kadrosunda; Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar ve Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar sonra ortaya çıktı. Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi oynayan Ceceli'nin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Henüz 5 yaşındayken set deneyimi yaşayan oyuncu, güzelliğiyle beğeni toplarken son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte 2006-2010 seneleri arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...
27.03.2022 01:15 - Son Güncelleme: 27.03.2022 01:15
Şebnem Ceceli, bir döneme damga vuran ve kadrosunda Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar ve Güven Hokna gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Şebnem Ceceli, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.
Sosyal medya kullanıcıları, "Buse Varol'a benzettim", "Aynı Buse Varol" yorumlarında bulunurken Ceceli'nin çok güzel bir genç kız olduğunu dile getirdi.