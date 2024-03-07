Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali “Buse Varol’un aynısı” dedirtti! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın kardeşi...

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Neslihan Atagül, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp koca kız oldu.