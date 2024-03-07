Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali “Buse Varol’un aynısı” dedirtti! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın kardeşi...

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin bulunduğu Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizide çocuk oyuncu olarak yer alan Ceceli'yi görenler "Buse Varol sandım", "Buse Varol'un kopyası" yorumlarında bulundu. Şimdilerde 22 yaşında olan Ceceli güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...
Neslihan Atagül, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp koca kız oldu.
Dizide Ali Rıza Bey'in en küçük kızını canlandıran Ceceli'nin son halini görenler hayran kaldı.
Öte yandan Şebnem Ceceli, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi.