Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle büyüledi! Gören Buse Varol sandı! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...

Güven Hokna, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar, Halil Ergün, Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 22 yaşında olan Ceceli'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyunculuğu bırakarak kendine bambaşka bir yol çizen Ceceli'nin son hali Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...