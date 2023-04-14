Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si koca kız oldu! 22’lik Şebnem Ceceli son haliyle parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın biricik kardeşi...
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Fahriye Evcen, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakteriyle çocuk oyuncu olarak yer alan Şebnem Ceceli, son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 22 yaşında olan Ceceli'nin son halini görenler hem hayran kaldı hem de şoke oldu. Ceceli için "Koca kız olmuş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı. Öte yandan uzun bir süredir ekranlardan uzan olan ünlü ismin son hali, türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Ali Rıza Bey'in minik kızı Ayşe'nin son hali...
14.04.2023 14:08 - Son Güncelleme: 14.04.2023 14:35
Şebnem Ceceli, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıktı.