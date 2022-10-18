Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si genç kız oldu! 21’lik Şebnem Ceceli’nin son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen biricik kardeşi...
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'in en küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli'nin son hali ortaya çıktı. Kadrosunda Neslihan Atagül, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Güven Hokna, Deniz Çakır ve Halil Ergün gibi isimlerin yer aldığı dizide çocuk oyuncu olarak yer alan Ceceli'nin son halini görenler ise hayran kaldı. Şimdilerde 21 yaşında olan Ceceli, ünlü türkücü Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...
18.10.2022 20:12 - Son Güncelleme: 18.10.2022 20:12
Şebnem Ceceli, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde çocuk oyuncu olarak yer aldı.
Şimdilerde 21 yaşında olan Şebnem Ceceli'nin son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise hayran kaldı.