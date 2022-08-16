Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! Kadrosunda; Gökça Bahadır, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen ve Güven Hokna'nın yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün, verdiği bir röportajla gündeme geldi. İtirafları peş peşe sıralayan ünlü oyuncu, vasiyetini açıkladı. İlk aşkı hakkında da konuşan Ergün, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kısa sürede gündem olan açıklamalar, duyanları şaşırttı. İşte Halil Ergün'ün o röportajı...
16.08.2022 00:26 - Son Güncelleme: 16.08.2022 00:26
2006 yılında başlayan ve 5,5 yıl süren Yaprak Dökümü adlı dizide canlandırdığı Ali Rıza Tekin karakteriyle hafızalara kazınan alil Ergün, verdiği bir röportajla gündeme geldi.
İLK AŞKINI ANLATTI
ANKA'da yer alan habere göre; ilk aşkı hakkında konuşan Halil Ergün, şunları söyledi: "İlk aşkımı anlatıyorum size. Hiçbir yerde konuşmadım şimdiye kadar. Ben başarılı bir öğrenciydim. İlkokulu bitirdik ve ortaokula başlayacağız.