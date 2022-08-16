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Haberler Magazin Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! Kadrosunda; Gökça Bahadır, Bennu Yıldırımlar, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen ve Güven Hokna'nın yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün, verdiği bir röportajla gündeme geldi. İtirafları peş peşe sıralayan ünlü oyuncu, vasiyetini açıkladı. İlk aşkı hakkında da konuşan Ergün, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kısa sürede gündem olan açıklamalar, duyanları şaşırttı. İşte Halil Ergün'ün o röportajı...

16.08.2022 00:26 - Son Güncelleme: 16.08.2022 00:26
Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

2006 yılında başlayan ve 5,5 yıl süren Yaprak Dökümü adlı dizide canlandırdığı Ali Rıza Tekin karakteriyle hafızalara kazınan alil Ergün, verdiği bir röportajla gündeme geldi.

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Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

İtirafları peş peşe sıralayan ünlü oyuncu, vasiyetinden ilk aşkına kadar birçok dikkat çeken açıklamada bulundu.

Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

İLK AŞKINI ANLATTI
ANKA'da yer alan habere göre; ilk aşkı hakkında konuşan Halil Ergün, şunları söyledi: "İlk aşkımı anlatıyorum size. Hiçbir yerde konuşmadım şimdiye kadar. Ben başarılı bir öğrenciydim. İlkokulu bitirdik ve ortaokula başlayacağız.

Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

Ortaokul resimleri var. Şapkalar falan takıp başlamıştık, heyecanlıyım. Kaydımızı yaptırdık, bir de işte modern kızlar vardı. Yani devletin memurlarının kasabadaki uzantılarının kızları, çocuklarıydı, farklılardı onlar.

Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün vasiyetini açıkladı! “Hiçbir yerde konuşmadım” İlk aşk itirafını duyan inanamadı

Bir gün çarşıdan geliyorum karşıdan bir kız koşarak geliyor. Eteğinin rengini ve desenlerini bile unutmuyorum hiç. Görmediğim bir kız. Saçları uzun simit yapmış. Aşağıya doğru bir şeyler yapmış sallanıyor.

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