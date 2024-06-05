Yan Oda’nın yıldızı Başak Daşman ikinci kez nikah masasına oturdu! Şevval Sam ve Caner Cindoruk’un rol arkadaşıydı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı 'Yan Oda' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Başak Daşman, ikinci kez evlendi. Onur Altun ile hayatını birleştiren oyuncunun nikahından ilk kareler geldi.