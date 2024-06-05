Yan Oda’nın yıldızı Başak Daşman ikinci kez nikah masasına oturdu! Şevval Sam ve Caner Cindoruk’un rol arkadaşıydı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı 'Yan Oda' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Başak Daşman, ikinci kez evlendi. Onur Altun ile hayatını birleştiren oyuncunun nikahından ilk kareler geldi.
'Üzgünüm Leyla', 'Asmalı Konak', 'Payitaht Abdülhamid', 'Kara Ekmek' ve 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Başak Daşman sessiz sedasız evlendi.
Onur Altun ile bir süredir nişanlı olan isim, ikinci kez nikah masasına oturdu.
Çiftin Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen sade ama duygusal törenine, aileler ve yakın arkadaşlar katılım gösterdi.