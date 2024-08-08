Yalnızca 6 gün evli kaldı! Süperstar Ajda Pekkan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 2 kez evlenen Ajda Pekkan'ın ilk eşi meğer...

Yakar Geçerim, Olanlar oldu Bana, Haykıracak Nefesim, Bambaşka Biri, Arada Sırada ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Ajda Pekkan, hem sesi hem şarkıları hem de özel hayatıyla yıllarca gündemde kalmayı başardı. Türkşye'nin Süperstar'ı şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Başından iki evlilik geçen Pekkan'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ajda Pekkan'ın yalnızca 6 gün evli kaldığı eski eşi kim...
Yakar Geçerim, Haykıracak Nefesim, Bambaşka Biri, Arada Sırada, Sana Neler Edeceğim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, hem sesi hem şarkıları hem de özel hayatıyla yıllarca gündemde kalmayı başardı.
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan Süperstar, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.
Başından iki evlilik geçen Pekkan'ın ilk eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.