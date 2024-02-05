Yalnızca 1 yıl evli kalmışlar! Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu’nun eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide...

Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Karaca gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir dizisinde Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Her Pazartesi ATV'de izleyici karşısına çıkan Tuzcuoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Üç kez nikah masasına oturan Tuzcuoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan ve aynı projede yer aldığı ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu'nun aylarca evli kaldığı meslektaşı kimmiş...
Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen, Erkan Bektaş, Nur Yazar gibi isimleri buluşturan Safir'de Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?
İzmir doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu İpek Tuzcuoğlu, küçükken balerin olmak isterdi. Büyüdükçe bu fikri müzikal dansçı olarak değişen Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı.
Karşıyaka Lisesi'nin ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu, mezun olduktan sonra Zeki Alasya'nın yönettiği "Ada'da Bir Sonbahar" adlı TV filminde oynadı.