Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

Başrollerini Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran ile paylaştığı Yalnız Kurt dizisinde Meryem karakterini canlandıran Jessica May, son bölümün ardından gündem oldu. Yeteneğin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Brezilyalı oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle Türk eşi merak konusu oldu ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Jessica May'in eşi kimmiş...

28.10.2022 22:09 - Son Güncelleme: 28.10.2022 22:09
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

Yeni sezonda Yalnız Kurt'un oyuncu sezonuna dahil olan Jessica May, yeni bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

Ünlü oyuncunun özellikle Türk eşi merak konusu oldu ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalnız Kurt’un Meryem’i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...

İşte Jessica May başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA