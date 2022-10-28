Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May’in eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi fenomen! Karadeniz’e gelin giden Jessica meğer...
Başrollerini Cihan Ünal ve Hasan Denizyaran ile paylaştığı Yalnız Kurt dizisinde Meryem karakterini canlandıran Jessica May, son bölümün ardından gündem oldu. Yeteneğin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Brezilyalı oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle Türk eşi merak konusu oldu ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Jessica May'in eşi kimmiş...
28.10.2022 22:09 - Son Güncelleme: 28.10.2022 22:09
Yeni sezonda Yalnız Kurt'un oyuncu sezonuna dahil olan Jessica May, yeni bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle Türk eşi merak konusu oldu ve "Jessica May kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.