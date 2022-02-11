Yalnız Kurt'un 'Kumandan Davut'u Cihan Ünal'ın kızlarına bakın! Yağmur'un annesi Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan başkası değil...
Yalnız Kurt'un 'Kumandan Davut'u Cihan Ünal'ın kızlarına bakın! Yağmur'un annesi Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan başkası değil... Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta Kumandan rolüyle izleyici karşısına çıkan Cihan Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray ile evliydi. Çiftin bir de Yağmur Ünal adında kızları var. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren 76 yaşındaki Cihan Ünal'ın iki kızı Irmak ve Yağmur Ünal'ı görenler güzelliklerine hayran kalıyor.
Yalnız Kurt'un 'Kumandan Davut'u Cihan Ünal'ın kızlarına bakın! Yağmur'un annesi Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan başkası değil...
CİHAN ÜNAL'IN YALNIZ KURT'TAKİ KARAKTERİ
"Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek."
CİHAN ÜNAL - TÜRKAN ŞORAY AŞKI
Cihan Ünal'ın hayatına ilişkin bilgileri araştıran seyirciler, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın "Sultan"ı ile evli, bir de kızı bulunuyor. Mine filminin setinde dönemin karizmatik oyuncusu Cihan Ünal ile tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Türkan Şoray, Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getirerek bu aşkı taçlandırdı.
"KARIMDAN BAŞKASINI ÖPMEM"
Usta oyuncu Ünal, aldığı bir kararla gündeme gelmişti. Ünal, artık Türkan Şoray dışında yer aldığı filmlerde başka kimseyi öpmeyecek, yalnızca Şoray'ı öpecekti. Cihan Ünal ile yaklaşık 3 yıl kadar evli kalan Türkan Şoray, eşinden ayrıldıktan sonra tekrar Rüçhan'la oturdukları villaya geri döndü.
İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ
Şoray'ın anlattığına göre Cihan Ünal ile tanışma öyküsü ise şöyle:
"Türkan Şoray, önce Kral Lear oyununda, sonra 4. Murat dizisinde gördüğü Cihan Ünal ile 1983 yılında Pera Palas'ta "Seni Seviyorum" adlı filmininin çekimlerinden önce tanışmak ister. Çünkü Şoray'a göre 'duygusal bir filmde oynamak için karşısındaki oyuncunun duygularını öğrenmesi' gerekmiştir. Şoray ve Cihan Ünal, ilk kez Pera Palas'ta konuşmaya başlarlar ve ardından 'Seni Seviyorum'un diğer sahnelerini çekmek için Bodrum'a giderler. İkilinin aşkı ise Mine filminin çekimlerinde başlar."