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Haberler Magazin Yalnız Kurt'un güzelleri güzeli Esra'sı Damla Colbay'ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

Yalnız Kurt'un güzelleri güzeli Esra'sı Damla Colbay'ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

Atv'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştı. Şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat veren Damla Colbay'ın sevgilisi merak ediliyor. Güzel oyuncu doktor sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmasa da, sevgilisinin fotoğraflarını yorumsuz bırakmayı ihmal etmiyor. İşte başta Damla Colbay olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

04.02.2022 09:19 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:19
Yalnız Kurt’un güzelleri güzeli Esra’sı Damla Colbay’ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

29 yaşındaki Damla Colbay, Yalnız Kurt dizisindeki Esra karakteriyle büyük beğeni topladı. Ekranların güzel yüzü herkesin gıpta ile takip ettiği isimlerden biri. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Damla Colbay hakkında en çok merak edilen şey tabiki de sevgilisi.

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Yalnız Kurt’un güzelleri güzeli Esra’sı Damla Colbay’ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

Damla Colbay, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le aşk yaşıyor. Kendisi sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmasa da sevgilisinin fotoğraflarına tek tek yorum yapmaktan da geri durmuyor. İşte başta Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay olmak üzere ünlülerin merak edilen eşler ve sevgilileri.

Yalnız Kurt’un güzelleri güzeli Esra’sı Damla Colbay’ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

ALMA TERZİÇ

Yalnız Kurt’un güzelleri güzeli Esra’sı Damla Colbay’ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

ALMA TERZİÇ VE EŞİ MURAT SARAÇOĞLU

Yalnız Kurt’un güzelleri güzeli Esra’sı Damla Colbay’ın doktor sevgilisi ortaya çıktı! İşte Damla Colbay ve merak edilen doktor aşkı

ÖZGE ÖZDER

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