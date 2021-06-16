Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! İşte sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı...

Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! Sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı magazin gündeminde yerini aldı. Gönlünü sarışın bir güzele kaptıran Yalın Marmaris'in ünlü tatil beldesi Bozburun'da demirledikleri teknede kameralara yansıdı. İlişkilerine yeni başladığı öğrenilen çift, ilk kez objektiflere takıldı.

16.06.2021 14:22 - Son Güncelleme: 16.06.2021 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





