Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! İşte sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı...
Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! Sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı magazin gündeminde yerini aldı. Gönlünü sarışın bir güzele kaptıran Yalın Marmaris'in ünlü tatil beldesi Bozburun'da demirledikleri teknede kameralara yansıdı. İlişkilerine yeni başladığı öğrenilen çift, ilk kez objektiflere takıldı.
16.06.2021 14:22
- Son Güncelleme: 16.06.2021 14:50
GİZEMLİ SEVGİLİYLE TEKNE KAÇAMAĞI
Yalın gizemli sevgilisiyle teknede yakalandı! Sarı saçlarına uyumlu bikinisi ile bomba görüntüler veren Yalın'ın yaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Yalın, yeni sevgilisiyle ilke kez objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı ile gizemli kadın, dün sabah saatlerinde Marmaris Bozburun'da demirledikleri teknelerindeydi.
Yalın internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği sırada, sarışın sevgilisi ise denizin keyfini doyasıya çıkardı.
Yalın'ın görüşmesi bittikten sonra teknenin merdivenlerinin indirmesini isteyen güzelin yardımına koşan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisine yardımcı oldu.
Denizden çıktıktan sonra teknenin arka kısmına geçen sarışın güzel ve Yalın, uzun süre koyu bir sohbete daldı.
Tekne üzerinde bir süre balıkçılık yapan satıcıyla konuşan 41 yaşındaki popçu, objektiflere böyle yansıdı.