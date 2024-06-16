Yalı Çapkını’nın Zerrin’i Toprak Sağlam tatil sezonunu açtı! Leopar desenli bikinisiyle paylaşmaya doyamadı! O gerçek şaşırttı

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını'nda Zerrin karakterini canlandıran Toprak Sağlam, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Soluğu Çeşme'de alan Sağlam, sosyal medya hesabında tatil pozlarını da yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, leopar desenli bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Sağlam'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte o paylaşım...
Toprak Sağlam, son olarak Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle izleyici karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.
Soluğu Çeşme'de alan Sağlam, sosyal medya hesabında tatil pozlarını da yayınlamayı ihmal etmedi.