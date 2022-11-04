Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Çetin Tekindor, Gözde Kansu, İrem Altuğ, Mert Ramazan Demir, Cansu Fırıncı, Afra Saraçoğlu, Beril Bozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer'in hayatı merak edildi. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Gezer'in rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile arasındaki fark ise ağızları açık bıraktı. Bakın Umut Gezer kaç yaşındaymış...

04.11.2022 21:30 - Son Güncelleme: 04.11.2022 21:30
Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer, son bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer

Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

İşte başta Umut Gezer olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Yalı Çapkını’nın Yusuf’u Umut Gezer hakkında şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Mert Ramazan Demir ile arasında...

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987

SON DAKİKA