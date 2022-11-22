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Yalı Çapkını'nın Suna'sının eski hali ortalığı birbirine kattı 'Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor' Beril Pozam estetik...

Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sezona hızlı bir giriş yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın, yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Akıllara tabi ki estetik soruları geldi. İşte detaylar...

22.11.2022 15:38 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:44
Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski hali ortalığı birbirine kattı ’Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor’ Beril Pozam estetik...

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın kız kardeşi Suna'ya hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam'ın eski hali tartışma yarattı. Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitiren Beril Pozam, 2019 yılında rol aldığı AVM Sakini dizisiyle ekran macerasına başladı. Sonrasında Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandıran yıldız, Akrep ve Baba gibi dizilerde izleyiciyle buluştu.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski hali ortalığı birbirine kattı ’Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor’ Beril Pozam estetik...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Beril Pozam'ın eski hali sosyal medyayı birbirine kattı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski hali ortalığı birbirine kattı ’Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor’ Beril Pozam estetik...

Beril Pozam'ın yıllar önceki görüntüsüne ''Sadece zayıflamış'', ''Bence hiçbir estetiği yok'' ve ''Her hali güzel'' gibi yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise aksini iddia etti.

Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski hali ortalığı birbirine kattı ’Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor’ Beril Pozam estetik...

Pozam'a ''Kesinlikle burun estetiği var'', ''Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor'' ve ''Bence jawline dolgusu yaptırmış'' gibi karşıt yorumlar da geldi.

İşte başta Beril Pozam olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Yalı Çapkını’nın Suna’sının eski hali ortalığı birbirine kattı ’Nedense bir tek ünlülerin yüzü oturuyor’ Beril Pozam estetik...

BÜŞRA PEKİN

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