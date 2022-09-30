Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...
Çekimleri Gaziantep ile İstanbul'da gerçekleşen Yalı Çapkı'nı dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın hayatı merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ'un paylaştığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Beril Pozam'ın sır gibi sakladığı oyuncu sevgilisi kimmiş...
30.09.2022 21:00 - Son Güncelleme: 30.09.2022 21:00
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın aşk hayatı merak edildi.
İnternet kullanıcılar, "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" Sorusunun yanıtını merak edip araştırmaya başlandı.
27 yaşındaki Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.