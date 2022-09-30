Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

Çekimleri Gaziantep ile İstanbul'da gerçekleşen Yalı Çapkı'nı dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın hayatı merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ'un paylaştığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Beril Pozam'ın sır gibi sakladığı oyuncu sevgilisi kimmiş...

30.09.2022 21:00 - Son Güncelleme: 30.09.2022 21:00
Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam'ın aşk hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

İnternet kullanıcılar, "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" Sorusunun yanıtını merak edip araştırmaya başlandı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

27 yaşındaki Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

İşte başta Beril Pozam olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın gizli tuttuğu sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklısı...

ÖZGÜR OZAN

SON DAKİKA