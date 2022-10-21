Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...
Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını bu akşam izleyici ile buluştu. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ ise gündem oldu. Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur gibi yapımlarda rol alan Altuğ hakkında bir gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem olan Altuğ'un hayranlarını şaşırtan o gerçek...
21.10.2022 21:30 - Son Güncelleme: 21.10.2022 21:30
İREM ALTUĞ KİMDİR?
Henüz ilkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçilen İrem Altuğ, takip eden günlerde ismini bir ajansa kaydetti.