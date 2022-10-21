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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını bu akşam izleyici ile buluştu. Dizide Ferit'le olan ilişkisiyle dikkat çeken Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ ise gündem oldu. Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur gibi yapımlarda rol alan Altuğ hakkında bir gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ve "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem olan Altuğ'un hayranlarını şaşırtan o gerçek...

21.10.2022 21:30 - Son Güncelleme: 21.10.2022 21:30
Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

İREM ALTUĞ KİMDİR?
Henüz ilkokuldayken bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçilen İrem Altuğ, takip eden günlerde ismini bir ajansa kaydetti.

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Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynayan Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi.

Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitiren ünlü oyuncu, Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı.

Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

Yalı Çapkını’nın Sultan’ı İrem Altuğ hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! “İki kocamla birlikte yaşıyorum” demişti...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem oldu.

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