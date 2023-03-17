Yalı Çapkını'nın Seyran'ı sosyal medyadan paylaştı görenler yorum yağdırdı! Afra Saraçoğlu'nun yatak paylaşımı olay: "Ne yapıyorsunuz Afra Hanım"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun yatak paylaşımı olay! O paylaşım sosyal medyada gündem oldu, Afra Saraçoğlu'na yorum üstüne yorum yağdı. Dizi aşkı gerçek oldu haberleriyle sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sosyal medyanın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta birlikte fotoğraf paylaşan ikiliden bu kez Afra Saraçoğlu Intagram'da yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. Yatakta poz veren Afra Saraçoğlu'nun boy gösterdiği o kareye, "Ne yapıyorsunuz Afra Hanım" yorumları geldi.
17.03.2023 15:13 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:36
"NE YAPIYORSUNUZ AFRA HANIM"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı sosyal medyadan paylaştı görenler yorum yağdırdı! Afra Saraçoğlu'nun yatak paylaşımı olay!
Sık sık magazin basınında yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde set paylaşımıyla dikkat çekmişti.