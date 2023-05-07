Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ile Ferit'i kamera arkasında sarmaş dolaş yakalandı! O görüntü ortalığı birbirine kattı: "Arkadaşız diye kandırmışlar"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ile Ferit'inin kamera arkası görüntüsü ifşalandı! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş yakalandı. 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Sevgili oldukları iddia edilen ve her seferinde arkadaş olduklarını belirten Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun evde gizli saklı buluştukları bile ileri sürülmüştü. İddialar peş peşe gelirken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in kamera arkasında sarmaş dolaş halleri ortaya çıktı. Sosyal medyada kimileri o görüntüye "Sonunda" , "Nazar geğmesin" derken kimileri ise, "Hepimizi 'arkadaşız' diye kandırdılar" yorumları yaptı.
07.05.2023 17:28 - Son Güncelleme: 07.05.2023 17:28
"ARKADAŞIZ DİYE KANDIRMIŞLAR"
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ile Ferit'i kamera arkasında sarmaş dolaş yakalandı! O görüntü ortalığı birbirine kattı, sosyal medya ikiye bölündü.
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk fotoğraf TAKVİM farkıyla ortaya çıkmıştı.