Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ev hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! Süper mini şortlu pozu yorum yağmuruna tutuldu
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ev hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! Süper mini şortlu pozuyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu yorum yağmuruna tutuldu. Son dönemde önce rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ardından da Çağatay Ulusoy ile adı aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu Instagram paylaşımıyla gündemde. Koltuk üzerinde senaryo okurken çekilen fotoğrafını paylaşan Afra Saraçoğlu'nun duru güzelliğine yorum yağdı.
02.04.2023 16:22 - Son Güncelleme: 02.04.2023 16:22
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ev hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! 25 yaşındaki Afra'nın süper mini şortlu pozunda duru güzelliği dikkat çekti.
Uzun bir süredir rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu'nun son olarak Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Son olarak bu fotoğraf karesi ile dikkatlerine üzerine çeken Afra Saraçoğlu'nun ev haline ve duru güzelliğine beğeni yağdı.