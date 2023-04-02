Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun ev hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! Süper mini şortlu pozu yorum yağmuruna tutuldu

Saraçoğlu cephesinden bir magazin programına yapılan açıklamada, "Kesinlikle doğru değil, yalan" denildi. Ayrıca, "Afra 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay ile oynadı ve ona çok saygı duyuyor bir büyüğü olarak" ifadeleri yer aldı.